Edinilen bilgiye göre olay, Çukurca ilçesindeki Kavuşak Üs Bölgesi'nde meydana geldi. Yerinden kopan kayanın düşmesi sonucu 3 asker yaralandı. Yaralı askerler, Çukurca Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Tedavi altına alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Üzerine kaya düşen 3 asker yaralandı
13.12.2019 - 18:19 | Son Güncelleme: 13.12.2019 - 18:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde kaya düşmesi sonucu 3 asker yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : asker,
668536 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/668536.aspx
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