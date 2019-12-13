Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail arasında insansız hava araçları konusunda sağlanan anlaşmanın ardından Türkiye’nin, şu anda Asil Nadir’in elinde bulunan atıl Geçitkale Havalimanı’nı KKTC Hükümeti’nden ‘acil’ koduyla İHA ve SİHA konuşlandırmak için talep ettiği öğrenildi.



Karar, KKTC Başbakanlık kaynakları tarafından doğrulanırken Başbakan Ersin Tatar, konunun milli bir mesele olduğunu ve bunun karşısında kimsenin duramayacağını ve durmaması gerektiğini ifade etti. İHA VE SİHA'ların pazartesi günü göreve başlayacakları ve Geçitkale'de konuşlanacakları öğrenildi.