Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Kemoterapiyi reddeden ve mahkemeden tahliyesini talep eden M.R.K’nın bu isteği ‘hastanelerin yüksek güvenlikli kısımlarında gerekli tedaviyi alabileceği’ gerekçesiyle reddetti. Bunun üzerine M.R.K, önce Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. Yıldırım Beyazıt Hastanesinin söz konusu şahsın ‘cezaevinde kalmasında bir sakınca olmadığına dair raporunu dikkate alan AYM, tedbir kararı verdi. M.R.K., yüksek mahkemenin kararının ardından AİHM’e başvurdu. AİHM de, başvuranın sağlığı açısından bir tehlike olmadığı kanaatine vararak tedbir talebini reddetti.