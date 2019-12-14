Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanıkların hazır bulunmadığı duruşmayı bazı HDP’li milletvekilleri de takip etti.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı, sanıklardan eski özel harekât polisi Ayhan Çarkın’ın ifadelerinde geçen hususların doğrudan veya dolaylı olarak doğrulanmadığını, objektif delillere rastlanmadığını, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine yönelik mahkûmiyete yeterli delil bulunmadığını ifade etti.

Sanıklardan İbrahim Şahin’in avukatı Basri Aydın “Davanın açılmasının sebebi Ayhan Çarkın’ın birbiriyle örtüşmeyen beyanlarıdır” diye konuştu.

Mehmet Ağar’ın avukatı Abdulkadir Toluç da “Müdahil vekilleri somut delil olmadığı için her celse mahkeme üzerinde baskı oluşturuyor” ifadesini kullanarak, savcının görüşüne katıldığını dile getirdi.

Diğer sanık avukatları da savcının görüşüne katıldıklarını bildirdi. Heyetçe yaptıkları müzakerenin ardından yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel hakkındaki kamu davası düşürüldü. İranlı Lazem Esmaeılı ve Asker Smıtko’nun öldürülmesine ilişkin Mehmet Ağar, Mahmut Yıldırım, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki kamu davasının ayrılması kararlaştırıldı. Yine Ağar’ın da aralarında bulunduğu bütün sanıkların, diğer 17 cinayet yönünden kendilerine atılı suçlamalardan beraatlerine hükmedildi.