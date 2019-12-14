Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

HDP Doğubeyazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelik’in İran’dan Türkiye’ye sızan Aziz Oruç isimli PKK’lı teröristi güvenli bir yere götürdüğü sırada yakalanmasının ardından, HDP-PKK ilişkisini gösteren yeni deliller ortaya çıktı. Soruşturmaya derinleştiren güvenlik güçleri HDP İlçe Başkanı Ekelik’e teröristin başka bir yere götürülmesi talimatını HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir’in verdiğini tespit etti. Teröristi güvenli yere götürmeye çalışırken yakalanan aracın sürücüsü Muhammed İkram Müftüoğlu, ifadesinde gerçekleri tek tek anlattı. Yakalanmadan önceki gece kızı Dijle’nin kendisini aradığını ve Aziz isimli bir gazetecinin İran’dan Türkiye’ye illegal yollarla giriş yaptığını, yardımcı olmasını istediğini söyleyen Müftüoğlu şunları kaydetti:

Ben de kendime ait araçla Aziz isimli şahsı beklediği yerden aldım. Doğubeyazıt istikametine ilerledim. Bu sırada Abdullah isimli HDP İlçe Başkanı beni aradı. Kendisini bulunduğu yerden almamı istedi. Onu da aldım. Abdullah isimli şahıs kendisini HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir’in arayarak ‘Aziz isimli şahsa yardımcı olmasını söylediğini ve bu yüzden geldiğini’ anlattı.

İLÇE BAŞKANI DA DOĞRULADI

HDP İlçe Başkanı Ekelik de ifadesinde, teröriste yardım etmesini HDP Milletvekili Taşdemir’in istediğini doğruladı. Ekelik “Ben bu şahsın terör örgütü mensubu olduğunu bilmiyordum. Dilan Direyet Taşdemir, bu şahsın gazeteci olduğu yönünde bilgi vermesi sebebiyle irtibat kurdum. Milletvekilimizin ricası üzerine yardımda bulundum. Şahsın terör örgütü üyesi olduğunu bilseydim göz göre göre yardımda bulunmazdım” dedi.

BU NASIL GAZETECİ?

PKK’lı Oruç’un başarılı bir operasyonla yakalanmasının ardından sosyal medyada şahsın terörist olmadığı, gazeteci olduğu yönünde algı oluşturulmaya çalıştı. Terörist Oruç’un 2009-2013 yılları arasında Denizli Pamukkale Üniversitesinde öğrenci olduğu yıllarda PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, 2017 yılı Eylül ayında Şanlıurfa Akçakale üzerinden Suriye’ye geçerek terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptığı kaydedildi. Teröristin “silahlı terör örgütüne üye olma”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma” suçlarından dört ayrı aranma kaydı bulunduğu bildirildi.

HER VEKİL BİR SKANDAL

HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir’in terörist Aziz Oruç’a yardım edilmesi yönündeki talimatı, terör örgütü PKK ile siyasi kanadının iş birliğini tescilledi. Ancak kirli iş birliği bununla sınırlı değil. Her fırsatta PKK’nın propagandasını yapan HDP’li milletvekilleri teröristlere somut olarak da yardım etti. İşte delilleri;

¥ HDP eski eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “Sırtımızı YPG/PKK’ya dayadık” diyerek terör örgütü ile bağlarının olduğunu itiraf etti.

¥ Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın, PKK’ya verilmek üzere getirilen ağır silahları teslim alacak kuryeyi olay yerine götürdüğü ortaya çıktı.

¥ Kars Milletvekili Şafak Özanlı, terör PKK üyelerine gıda malzemesi götürürken yakalandı.

¥ Tunceli Milletvekili Alican Önlü, karakola saldırırken öldürülen teröristleri sedyeye taşıdı, cenazelerine katıldı.

¥ Şanlıurfa Milletvekili Ziya Çalışkan ve Van Milletvekili Tuğba Hezer terörist cenazelerine katıldı, tabutlarını taşıdı.

¥ Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ve Mardin Milletvekili Ebru Günay, Arjantin’deki temaslarında PKK’lı Melike Yaşar ve Mehmet Ali Doğan ile bir araya geldi.

¥ Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, izinsiz yürüyüş sırasında kadın polis memuruna tekme atıp kolunu ısırdı.