Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı ‘aranan teröristler listesi’ni güncelledi. 15 Temmuz darbe girişiminde parmağı bulunan, Birleşik Arap Emîrliklerinin maşası Muhammed Dahlan ‘kırmızı liste’ye eklendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Dahlan’ın başına 10 milyon lira ödül kondu. “Karanlıklar Prensi” lakaplı Dahlan hakkında “FETÖ ile 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmek, anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek, casusluk yapmak” gibi suçlamalar yöneltildi.

Darbe, iç çatışma ve krizlerde oynadığı rollerle tanınan 58 yaşındaki Muhammed Dahlan, Filistin’de doğdu. Fetih Hareketi içindeki çalışmaları sebebiyle genç yaşta İsrail hapishaneleriyle tanıştı. Hapiste geçirdiği sürede İbranice öğrendi. 1993’teki Oslo Anlaşması’nın ardından Gazze’de oluşturulan 20 bin kişilik Filistin Önleyici Gücü’nün başına geçti. Hapishanedeki Hamas üyelerine işkence ettiği iddiaları ve elde ettiği güç sebebiyle Gazze’nin adı “Dahlanistan” olarak anılmaya başlandı. CIA ve İsrail istihbarat servisleriyle iş tuttu. 2011’de BAE’nin başkenti Abu Dabi’ye kaçtı. Veliaht Prens Muhammed bin Zayed en-Nahyan’a danışman oldu.

FETÖ’NÜN KİRLİ KASASI

Sudan, Yemen, Libya, Mısır, Filistin ve Balkanlara uzanan coğrafyada BAE adına karanlık işler yürüttü. Arap coğrafyasını tarumar eden Arap Baharı’nda muhalifleri fonladı. Mısır’daki kanlı darbenin planlayıcıları arasında yer aldı. Yemen’de rakiplere karşı suikast timi kurdu. Karadağ ve Sırbistan ile Abu Dabi yönetimi arasında aracılık yaptı. Libya’daki çatışmalarda, Abu Dabi yönetimi ile bölgedeki milisler arasında iletişimi sağlayan isim yine o oldu. 15 Temmuz darbe girişiminden önce FETÖ’ye para yardımı yaptığı ortaya çıktı. Mısır’da kurduğu televizyon kanalı FETÖ elebaşıyla röportaj yaptı. Türkiye, kırmızı bülten çıkararak Dahlan’ın yurt dışında rahatlıkla gezmesinin önünü kesti.

İçişleri Bakanlığı, Dahlan’ın da arasında bulunduğu 4’ü kırmızı, üçü turuncu ve ikisi gri kategoride olmak üzere toplam dokuz örgüt mensubunu listeye eklendi. Kırmızı kategoride 221, mavi kategoride 103, yeşil kategoride 98, turuncu kategoride 196 ve gri kategoride 684 olmak üzere listedeki terörist sayısı bin 302’ye çıktı. Bu arada ödül yönetmeliğinde de değişiklik yapıldı. Kırmızı listedeki teröristler için 10 milyon, mavi kategorisindekiler için 3 milyon, yeşil kategorisindekiler için 2 milyon, turuncu kategorisindekiler için bir milyon, gri kategorisindekiler için 500 bin liraya kadar ödül verilebilecek.