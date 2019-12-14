Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı kargo terminalinde yapılan operasyonda, 1 ton 745 kilogramla “rekor” miktarda yeni nesil “kratom” maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuların Endonezya'dan İstanbul aktarmalı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildiği öğrenildi. Söz konusu maddenin piyasa değeri, yaklaşık 70 milyon lira.