İstanbul Havalimanı kargo terminalinde yapılan operasyonda, 1 ton 745 kilogramla “rekor” miktarda yeni nesil “kratom” maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuların Endonezya'dan İstanbul aktarmalı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildiği öğrenildi. Söz konusu maddenin piyasa değeri, yaklaşık 70 milyon lira.
Bir ton 745 kilo uyuşturucu!
14.12.2019 - 06:30 | Son Güncelleme: 14.12.2019 - 06:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri Türkiye’deki havalimanlarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonuna imza attı.
Etiketler : havalimanı,havalimanı uyuşturucu,
668618 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/668618.aspx
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