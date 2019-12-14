Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödüllerinde müzik ödülü bu sene MFÖ Grubu’nun oldu. Grup üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Mükâfatı aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Mazhar Alanson “Çok samimi konuşacağım; bunca yıldır çok ödül aldık. Maalesef taşınmalardan dolayı hiçbirini saklayamadım. Benim evde hemen hemen hiç ödül göremezsiniz. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım” dedi. Alanson, bu sözlerinden sonra sosyal medya üzerinden lince uğradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalifi isimler Mazhar Alanson’u sert sözlerle eleştirdi.