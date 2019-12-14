Metro İstanbul'un Twitter hesabında yer alan duyuruya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro seferleri arızanın giderilmesinin ardından tekrar başladı.
İstanbul'da metro seferleri normale döndü
14.12.2019 - 19:08 | Son Güncelleme: 14.12.2019 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferler normale döndü.
Kaynak: AA
Etiketler : metro,
668749 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/668749.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER