Edinilen bilgilere göre, Yazıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının önündeki polis noktasına silahla ateş açıldı. Polis noktasında bulunan polis memurlarının karşılık verdiği olayda yaralanan olmazken Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Malatya’da polis noktasına ateş açıldı
15.12.2019 - 00:41 | Son Güncelleme: 15.12.2019 - 00:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü önündeki polis noktasına silahla ateş açıldı. Emniyet ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : polis,silahlı saldırı,
668786 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/668786.aspx
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