Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak konusuna açıklık getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Rakı festivaline Adana Valiliği geçen yıl da yasak koydu bu yıl da yasak koydu. Bu durum ne geleneklerimizle ne de göreneklerimizle örtüşebilir” şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise yasağın kaldırılması gerektiğini belirterek “Açıkça, hiç de çekinmeden söyleyeyim. Bu parlamentodaki birçok kişinin temsil ettiği seçmenin geleneğinde rakı vardır. Anadolu’da kendi içtiği iki dubleyi günah saymayan, yılbaşında oynadığı tombalayı günah saymayan bambaşka bir Anadolu Müslümanlığı anlayışı vardır. Bunların hiçbirini yapmayanlar da vardır. İçmeyene de laf söylemeyiz, içene de laf söylemeyiz. Bir yerlerde insanlar rakı demeye korkacaksa sizin yaptığınız iş, yaşam biçimine müdahaledir” ifadelerini kullandı.