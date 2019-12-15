Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat’ta, cuma namazı için gittiği Çapanoğlu Büyük Cami'de boynundan bıçakla ağır yaralanan ve Yozgat Şehir Hastanesinde gördüğü tedavi sonrası verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Yakup Bulut, öğle namazını müteakip Çapanoğlu Büyük Cami'de düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Bulut’un yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yakup Bulut’un cenazesi Taşocağı mezarlığında toprağa verildi.