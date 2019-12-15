Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirilen görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti
15.12.2019 - 20:23 | Son Güncelleme: 15.12.2019 - 20:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Fayez Al Sarraj,
668939 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/668939.aspx
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