Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirilen görüşme basına kapalı gerçekleşti.