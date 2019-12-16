Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu şunları söyledi: Okula gitmesi gereken, hemşire olması gereken, doktor ve mühendis olması gereken, anne sevgisine muhtaç çocuklarımızı; taciz ve tecavüz etmek üzere zorla alan, o alçak, sapık, adı Biçirpinin olan Duran Kalkan’a bugün göndermiyoruz. Bu bütçeyi savaş bütçesi olarak söyleyenlere sözümdür: Bu bütçe savaş bütçesi değildir, bu bütçe Diyarbakır annelerinin bütçesidir.

Türkiye’ye 3,6 milyon Suriyelinin geldiğini, bunun içinde Kürtler, Araplar, Türkmenlerin bulunduğunu hatırlatan Soylu, şöyle devam etti: Bu insanların yüzde 65’i Misakımillî sınırlarımızdan geldi. Kimse kusura bakmasın. Biz bu coğrafyanın yerlisiyiz, kimin nereden geldiğini biliyoruz ve biz bu insanlara sırtımızı dönemeyiz. Bizim bu coğrafyada komşuluklarımız var. Aynı kıbleye dönüp birlikte namaz kıldığımız, beraber horon oynadığımız, kız alıp verdiğimiz, evinde yaşadığımız insanlar var burada. Bu insanlara sırtımızı dönmek, tarihimize, inancımıza, insanlığa sırtımızı dönmektir; Çanakkale’ye sırtımızı dönmektir ve en kötüsü, yüzyıl önce uğruna savaştığımız değerlerimizi terk edip Batı’nın anlayışına teslim olmak demektir. Maliyetine katlansa da bazen sıkıntıya girse de bu büyük milletin 2011’den beri ortaya koyduğu misafirperverlik ve asalet, bize bütün dünyaya karşı üstünlük sağlamaktadır. Milletimize bu misafirperverliği ve asaleti için de minnettarız ve müteşekkiriz.