Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dilekçede Caha’nın yargılamayı yapan hâkimlere ve öldürülen bir astsubayın intikamının alınması konusunda “Hâkimlerden, savcılardan, ceza infaz kurumunda çalışanlardan bir gün hesap sorulacak” dediği öğrenildi. Tanrıver, başka bir gün ise duruşma arasında bekleme alanında Caha’nın etrafına bazı sanıkları toplamış olduğunu, öldürülen bir astsubaydan bahsettiğini ve “Bir gün astsubayın intikamını alacağız” ifadelerini kullandığını bildirdi. Sanık Tanrıver, Caha’nın diğer sanıklara, yargılama aşamasındaki ve cezaevindeki karşılaştıkları gelişmeleri avukatlar aracılığıyla basın yayın organlarına servis edilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.