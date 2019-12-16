Dilekçede Caha’nın yargılamayı yapan hâkimlere ve öldürülen bir astsubayın intikamının alınması konusunda “Hâkimlerden, savcılardan, ceza infaz kurumunda çalışanlardan bir gün hesap sorulacak” dediği öğrenildi. Tanrıver, başka bir gün ise duruşma arasında bekleme alanında Caha’nın etrafına bazı sanıkları toplamış olduğunu, öldürülen bir astsubaydan bahsettiğini ve “Bir gün astsubayın intikamını alacağız” ifadelerini kullandığını bildirdi. Sanık Tanrıver, Caha’nın diğer sanıklara, yargılama aşamasındaki ve cezaevindeki karşılaştıkları gelişmeleri avukatlar aracılığıyla basın yayın organlarına servis edilmesi yönünde talimat verdiği belirtildi.
Darbeci generalden tehdit
16.12.2019 - 04:01 | Son Güncelleme: 16.12.2019 - 04:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay çatı davasında müebbet hapse mahkûm edilen ve davayı uzatma girişimi daha önce sanık Atilla Tanrıver’in yazdığı mektupla ortaya çıkan FETÖ’cü eski tuğgeneral Erhan Caha’nın darbecilere verdiği taktikler ve tehditleri, mahkemeye sunulan dilekçeyle belirlendi.
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