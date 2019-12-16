Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözleşme kapsamında, görev süresi, irtifası ve otonomisi artırılan, düşük ses seviyesi ve geliştirilmiş hedef tespit algoritmasına sahip 356 yeni nesil kamikaze İHA Kargu-2 teslim edilecek. “Türkiye’nin gökyüzündeki yeni askerleri” olarak da nitelenen döner kanatlı kamikaze mini İHA Kargu geçen yıl güvenlik güçlerinin envanterine girdi. STM’nin güvenlik güçlerine ilk Kargu teslimatı hibe şeklinde gerçekleşti. Bu ilk teslimatla birlikte 10 kamikaze İHA kullanıma sunuldu. Daha sonra alınan siparişler doğrultusunda yapılan teslimatlarla bu sayı 115’i buldu. Sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda yapılan çalışmalarla Kargu’ya göre çok daha yetenekli ve etkili Kargu-2 şekillendi. Özellikle meskûn mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlaması planlanan Kargu-2 ile bir binanın ya da mağaranın içine girilip tespit yapılabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hâle getirilebiliyor. Kamikaze İHA’lar yurt dışında da ilgi görüyor.