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Sarıyer'de operasyon! 43 tarihi eser ele geçirildi
16.12.2019 - 11:06 | Son Güncelleme: 16.12.2019 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'de düzenlenen operasyonda Helenistik döneme ait İstanbul’a özgü mezar steli, Roma ve Bizans Dönemine ait sütun başlıkları ve Roma dönemine ait mimarı mermer parçalarının da aralarında bulunduğu 43 tarihi obje ele geçirildi. Operasyonda 2 zanlı gözaltına alınırken, ele geçirilen eserler İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tarihi eser,kaçakçılık,operasyon,
669031 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/669031.aspx
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