Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; yasa dışı bahis oynatanlara yönelik olarak yapılan operasyon sonucunda; Antalya ilinde 2, Bursa ilinde 7 ve İstanbul ilinde 5 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.
Yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
16.12.2019 - 11:12 | Son Güncelleme: 16.12.2019 - 11:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; yasa dışı bahis oynatanlara yönelik olarak yapılan operasyon sonucunda; Antalya ilinde 2, Bursa ilinde 7 ve İstanbul ilinde 5 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.
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669032 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/669032.aspx
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