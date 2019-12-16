Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca; yasa dışı bahis oynatanlara yönelik olarak yapılan operasyon sonucunda; Antalya ilinde 2, Bursa ilinde 7 ve İstanbul ilinde 5 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı.