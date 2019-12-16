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Ölü bulunan İngiliz ajan soruşturmasında flaş gelişme
16.12.2019 - 12:27 | Son Güncelleme: 16.12.2019 - 12:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul Beyoğlu’nda evinin yakınında ölü bulunmuştu. TRT Haber'in haberine göre; İngiliz ajanın ölümüyle ilgili Adli Tıp raporunda düşerek öldüğü belirtildi.
Etiketler : ingiliz ajan,James Gustaf Edward Le Mesurier,
669043 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/669043.aspx
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