Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Resülayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti" ifadeleri kullanıldı.