Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Resülayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti" ifadeleri kullanıldı.
Resülayn'da bir tünel daha tespit edildi
16.12.2019 - 14:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde hayatı normale döndürme çalışmaları sırasında Resülayn'da devam eden arama-tarama faaliyetleri esnasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait bir tünel daha tespit etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Resülayn,tünel,terörist,
669062 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/669062.aspx
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