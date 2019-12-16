Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Meydan tarafına 35 ABS 367 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Ender T. aniden fenalaştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyer ve kaldırıma çarptıktan sonra yol kenarındaki Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürosuna daldı. Kazada, büroda görevli 1 üniversite personeli hayatını kaybederken 1 üniversite personeli de yaralandı. Olay anında büro önünde bulunan Anadolu Üniversitesi personelleri Aslı Orak ve İlknur Rukiye Çirik, üzerlerine gelen kontrolden çıkmış aracı fark ederek kaçmaya çalıştı. Çabası yeterli olmayan Aslı Orak aracın altında kalırken, İlknur Rukiye Çirik ise çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ilk müdahalesi sonrasında 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan İlknur Rukiye Çirik’in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Üç saatlik bir ameliyat geçiren 37 yaşındaki Aslı Orak ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı haliyle arkadaşını son yolculukta yalnız bırakmadı

Otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan Aslı Orak için, bugün ikindi namazına müteakip Uncalı Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Orak’ın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kaza anında Orak’ın yanında bulunan ve yaralanarak ölmekten son anda kurtulan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürosunda çalışanı İlknur Rukiye Çirik, mesai arkadaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ayakta durmakta zorlanan Çirik, uzun süre gözyaşı döktü, genç kadını yakınları sakinleştirdi. Aslı Orak’ın cenazesi, Antalya Kırcami Buynuzlukuyu Mezarlığı’na defnedildi.







