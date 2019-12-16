Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Melen'de (baraj) ufak bir teknik problem olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ofisi bunu imzaladı. Hiç iş yapmazsan hata da yapmazsın, binlerce baraj yaparsan bir tanesinde de ufak bir problem olabilir." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Melen'de ufak bir teknik problem olduğu doğrudur
16.12.2019 - 21:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 - 21:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Melen'de (baraj) ufak bir teknik problem olduğu doğrudur. Bunun da gereğini yapacağız." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli,
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