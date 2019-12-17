Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak, baraj gölü sahasından çıkartılan 1.700 ton ağırlığındaki 609 yıllık er-Rızk Camii’nin ana gövdesi; 256 tekerlekten oluşan, kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracıyla Kültürel Park Alanı’ndaki yerine götürüldü. DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı “Er-Rızık Camii, 1400’lü yılların başında Eyyübi Meliki Süleyman Bey tarafından yapılmış bir yapıdır. Bu, son operasyon. Bununla beraber taşıma işlemlerimiz tamamlanmış olacak. Şubat ayında artık buraların su altında kalacağını tahmin ediyoruz” dedi. Osman Arslan BATMAN İHA