Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BATUHAN YAŞAR - CENEVRE / Dünyanın çeşitli yerlerinde savaş, şiddet ve zulüm sebebiyle yerlerinden edilmiş 70 milyondan fazla insanın sorunlarının ele alınacağı 1’inci Küresel Mülteci Forumu, İsviçre’nin Cenevre kentinde başlıyor. Foruma ‘Eş Başkan’ olarak katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bu ülkeye gitti. Erdoğan akşam da Cenevre’de gurbetçilerimize hitap etti. “Yarım asır önce buraya gelen kardeşlerimiz Avrupa’nın tamamında kök saldı” diyen Erdoğan şu mesajları verdi: “Bu 50 yıl çok zor olmuştur. Bu 50 yıl, hasretle, acıyla, gözyaşıyla bezenmiş hikâyelerle dolu. Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur. Bizler Avrupa’da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa’da ev sahibiyiz. Asırlardır mazlum ve mağdurlara kapısını açarak tüm insanlığa örnek olmuş vicdanlı bir milletin evlatlarısınız. Sizlerden mensubu olduğunuz milletinizden, dilinizden, kültürünüzden, en önemlisi de bayrağınızdan gurur duymanızı istiyorum. Anavatanla bağınızı koparmadan İsviçre toplumuna eşit katılımınızı destekliyoruz. Yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılık gibi sizlerin can ve mal güvenliğini tehdit eden konularda dayanışma içinde olmanız çok önemlidir.” Cumhurbaşkanı, son 17 yılda gurbetçilerimize yönelik yapılan hizmetleri de anlattı.



PKK EN AĞIR DARBEYİ ALIYOR

Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UIB) Avrupa Temsilcilerini kabulünde de terörle mücadeleye değindi: Terör örgütü PKK, gerek sınırlarımız içinde gerekse dışında tarihinin en ağır darbelerini alıyor. Son 3 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz üç harekâtla hem güney sınırımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçaladık hem de Suriye’nin toprak bütünlüğünü garanti edecek kritik bir adım attık. Belli emperyalist güçlerin himayesinde 9 yıldır ilmek ilmek dokunan tezgâhı, birkaç hafta içerisinde darmadağın ettik.