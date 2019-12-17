Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’den sekiz yıl önce dağa kaçırılan kızı Gamze için Diyarbakır’a gelen baba Mehmet Laçin “Çocuğumun HDP tarafından götürüldüğünü biliyorum. Çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Ölü ise ölüsünü istiyorum” dedi. Diyarbakır annelerinin eylemine katıldıktan sonra bir süreliğine memleketi Ağrı’ya dönen baba Salih Gökçe de, dört sene evvel PKK üyelerince kandırılarak Suriye’ye götürülen oğluna kavuşacağı günü bekliyor. Eşinden ayrı yaşadığı için çocuklarına hem babalık hem annelik yaptığını anlatan Gökçe “Oğlumun yaşayıp yaşamadığına dair bir buçuk yıldır bilgim yok. Önceki senelerde gizli numaradan beni arayıp kardeşlerinin seslerini dinleyip konuşmuyordu. Şimdi o da yok” dedi. Oğlunu görmek için PKK’nın kendisinden 15 bin lira para aldığını belirten Gökçe “Kobani’de kampların etrafında beni gezdirdiler ama oğlumla görüştürmediler” diye konuştu.