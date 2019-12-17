Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki haklı enerji mücadelesine devam ediyor. Doğu Akdeniz’in Levant adı verilen bölgesinde yaklaşık 3,5 trilyon metreküp doğal gaz ile 1,7 milyar varil civarında petrol rezervi olduğunun ortaya çıkmasının ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Yunanistan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) devre dışı bırakmaya çalışıyor. ABD ve Avrupa Birliği’nin Rumlara destek vermesinin ardından İsrail de geçtiğimiz günlerde GKRY’ye sekiz adet insansız hava aracı (İHA) gönderdi. Fransa ve İtalya’nın da bölgeye savaş gemilerini göndermesiyle Türkiye de yeni bir hamlede bulundu. Ankara, KKTC’deki Geçitkale Havaalanı’nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca kullanılması için talepte bulundu. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’den “acil koduyla” Geçitkale’nin kullanılması için talep geldiğini söylemesinin ardından KKTC Bakanlar Kurulu cuma günü, havalimanının İHA’larla yürütülecek faaliyetler için kullanabileceği yönünde karar aldı. Haftanın ilk günü de Türkiye’den KKTC’ye ilk İHA gitti. Muğla Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığından havalanan Bayraktar TB2 tipi İHA, yaklaşık beş saat süren uçuşun ardından Geçitkale’ye ulaştı. Doğu Akdeniz’de işbaşı yapan İHA’nın ilk uçuşu yaklaşık on saat sürdü.



RUMLAR PANİKLEDİ

Türkiye’nin Geçitkale Havaalanı hamlesi Rumlar’da paniğe sebep oldu. Rum medyası, Dalaman’dan kalkan İHA’nın, Geçitkale’ye iniş haberini son dakika olarak geçerken Rum Hükûmet Sözcüsü Kyriakos Koushos, konunun uluslararası alana taşınabileceğini söyledi. “Bu, istikrar problemi yaşayan bölgede Türkiye’nin çıkardığı başka bir istikrarsızlık hareketidir” iddiasında bulunan Kyriakos Koushos, “Hâlihazırda gergin olan bölgede durumu daha da kötüleştiriyor ve yatışmasına yardımcı olmuyor” iddiasında bulundu.



OKTAY: ÇIKARLARIMIZI

KORUYACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter’dan konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bayraktar TB2 tipi İHA’nın uçuş görüntülerine ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda Oktay, “Doğu Akdeniz semalarında görev yapmak için Geçitkale Havalimanı’na ulaşan ilk İHA’mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak. Bölge güvenliğine ve barışına hizmet edecek. Milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Emir Abdurrahman Bulut

LEFKOŞA İHA