Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aktivist ve göstericilerin kayıplara karışmasını endişelendirici bulduğunu söyleyen Komiserlik üyesi Ali Beyyati, çetelerin kadınlar da dâhil birçok sivili sistematik olarak hedef aldığını öne sürdü. Beyyati, kayıplardan dolayı hükûmetin sorumlu olduğunu ifade etti, bu konuda ciddi bir soruşturma yürütme, failleri bulma ve mahkemeye sevk etme çağrısında bulundu.



Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık’ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim’de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı. Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki şehirlerde devam eden gösteriler sırasında İran’ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükûmet karşıtı gösteriler sebebiyle 29 Kasım’da istifa etmek zorunda kalmıştı.



ABDTEDBİRLERİ ARTIRDI

Öte yandan Irak’ta son dönemde askerî üsleri saldırıya maruz kalan ABD, Bağdat’taki Büyükelçiliğinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Gece saatlerinde ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye 15 askerî araç geçti, söz konusu birlikler büyükelçilik binasını korumak için gönderildi.