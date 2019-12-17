Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı - Türkiye’nin, Libya ile imzaladığı mutabakat Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştirdi. Anlaşmanın ikinci ayağı olarak nitelendirilen “güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası” da dün TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülerek kabul edildi. Yarın TBMM Genel Kurulunun gündemine alınması beklenen mutabakat muhtırasıyla Türkiye’nin bölgeye asker göndermesinin yolu açılıyor.

MEHMETÇİK GİDEBİLİR

Buna göre Türkiye ve Libya’da müşterek bir Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulacak. İki ülke karşılıklı olarak askerî hibelerde bulunabilecek, askerî teçhizatların kullanımına destek verebilecek. Türkiye, Libya’nın davetiyle, kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarıyla müşterek askerî planlama, tecrübe aktarımı, silah sistemi ve teçhizatlarının kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek. Türkiye Libya ile 2012 yılında askerî iş birliği anlaşması imzalamıştı. Mutabakat muhtırası, yedi yıllık anlaşmayı genişletecek.

DOKUZ YILLIK SAVAŞ

Muammer Kaddafi’nin 2011’de devrilmesiyle istikrarın sağlanamadığı Libya, uzun süre DEAŞ’ın terör eylemlerine sahne oldu. DEAŞ’e karşı birçok operasyon düzenlendi. Aylarca süren çatışmanın ardından DEAŞ ortadan kaldırıldı. Bu sefer ülkede iki taraflı hükûmet meselesi ortaya çıktı. Bir tarafta başkenti Trablus olan BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği’nin resmî muhatap ilan ettiği Fayez es-Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH), diğer tarafta ise eski asker Halife Hafter öncülüğündeki Libya Ulusal Ordusu.

Libya Suriye olmayacak Libya’nın isyancı lideri Hafter, Rusya’da askerî eğitim gördü. Bir süre Mısır’da çalıştı. Kaddafi’nin Genelkurmay Başkanlığını yaptı. Çad’da esir düştü. CIA kurtardı. ABD’ye sığındı. Kaddafi devrilince geri döndü.

ÇELİŞKİYE BAK

Meşru hükûmetin başkenti Trablus’a yönelik saldırılarını aralıksız sürdüren isyancı lider Hafter, Libya’yı ikinci bir Suriye, kendisini ve örgütünü de ikinci bir YPG/PKK yapma yolunda ilerliyor. BM çatısı altında Fayez es-Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükûmeti’ni (UMH) resmen tanıyan ülkeler, sahada isyancı Hafter’e asker, silah, para ve siyasi destek veriyor.

Doğu Akdeniz’deki enerji pastasından pay dağıtma sözü veren Hafter, Türkiye’nin Libya meşru hükûmet ile yaptığı mühnasır ekenomik bölge ve askerî anlaşmalar sonrası hayal kırıklığı yaşıyor. Hesapları altüst olan Hafter kirli oyunlar peşinde. Türkiye’yi Akdeniz’deki mobil hedeflerini vurmakla tehdit eden Hafter, dünyayı DEAŞ’la korkutuyor.

Suriye’den tecrübe kazanan Türkiye Libya’da temkinli hareket ediyor. BM’nin ve AB’nin resmen tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti’yle oyunları bozan Türkiye, asker göndermeyi planlıyor.