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İçişleri Bakanlığı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
17.12.2019 - 10:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında,Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda *4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Etiketler : içişleri bakanlığı,terörist,etkisiz,
669250 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/669250.aspx
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