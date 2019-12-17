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Turuncu listede yer alan terörist etkisiz hale getirildi
17.12.2019 - 15:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 - 15:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin; terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan sözde GAP -Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edilmiştir.
Etiketler : turuncu liste,terörist,
669318 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/669318.aspx
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