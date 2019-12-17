Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün "askeri mahrem yapılanması" ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ile Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon da halen görevde bulunan 4 üsteğmen ile eski askeri okul öğrencisi 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.