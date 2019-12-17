Türkiye ve AB Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması  İçin Mobil Gözetleme Araçları Tedarik Projesi Devir-Teslim Töreni, zırhlı kara  aracı üreticisi Katmerciler'in Ankara'daki tesislerinde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında teslim edilen 20 araca 27 araç daha eklendi. Ocak  2020'de yapılacak 10 araçlık teslimatla projenin tamamlanması öngörülüyor.
 
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, törende yaptığı konuşmada,  Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'nin, bölgenin ve Avrupa'nın  güvenliğini sağlar bir noktaya geldiğini söyledi.
 
Türkiye'nin sınır güvenliği konusundaki çabalarının takdirle  karşılandığına işaret eden İnce, çalışmalarını entegre sınır güvenliği  yaklaşımıyla sürdürdüklerini vurguladı.
 
Güvenlik duvarları, tel çitler, aydınlatma sistemleri, kamera ve  algılayıcı sistemlerle sınır güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını anlatan İnce,  doğu ve güney sınırları yanında batı sınırlarında da bu sistemlerle sınır  güvenliğini en üst düzeye çıkardıklarını anlattı.
 
Projenin kısa sürede tamamlanmasını hedeflediklerini dile getiren  İnce, "Bu projeyle entegre sınır güvenliği çalışmalarımız ivme kazanacak, dünyaya  örnek sınır güvenliği yaklaşımımız biraz daha güçlenecek." dedi.
 
İnce, sistemin milli ve yerli alarak üretiliyor olmasından da gurur  duyduklarını kaydetti.
 
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da sistemlerin  Trakya'daki hudut birlikleri tarafından kullanılacağını söyledi.
 
Türkiye’nin sınır güvenliğini en fazla önemseyen ülkelerin başında  geldiğine işaret eden Karaosmanoğlu, Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlarken  AB'nin bölgedeki sınır güvenliğine de katkıda bulunduğunu belirtti.  Karaosmanoğlu, AB'nin sadece bir araç projesine değil, diğer proje ve çalışmalara  da ciddi katkılar vermesi gerektiğini vurguladı.
 
Zorlu koşullarda görevle ihtiyacını karşılayacak
 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve ASELSAN Yönetim  Kurulu Üyesi Celal Sami Tüfekçi konuşmasında, ASELSAN'ın dünyanın en ileri  teknolojilerini güvenlik güçlerinin kullanımına sunmak için çalıştığını aktardı.
 
ASELSAN'ın sınır güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi veren Tüfekçi,  proje kapsamında Katmerciler tarafından üretilen araçlara ASELSAN'ın geliştirdiği  elektronik sistemlerin yerleştirilmesiyle mobil gözetleme sistemleri  oluşturulduğunu ifade etti.
 
Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığının  zorlu çevre koşullarındaki gözetleme ihtiyacını karşıladığını dile getiren  Tüfekçi, ASELSAN olarak tüm sınırlarda milli sistemler ve entegre çözümlerle  güvenlik güçlerine destek olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.
 
Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Hakan Ertürk, sistemlerin  Türkiye'nin batı sınırında sınır güvenliğini üst seviyeye çıkarılacağını  belirtti.
 
Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci de Türkiye'nin  savunma sanayisinde yer almakta ve ülke güvenliğine katkıda bulunmaktan  duydukları memnuniyeti dile getirdi.
 
Konuşmaların ardından projenin yararlanıcısı İçişleri Bakanlığı ile  Milli Savunma Bakanlığı arasında devir teslim sözleşmesi imzalandı.?
 

30 milyon avroluk proje
 
AB çapında yeterliliği sağlayan tüm firmaların katılımına açık olarak  gerçekleştirilen ihale kapsamında ASELSAN en iyi fiyat ve teknik çözümü vererek  birinci oldu.
 
Toplam sözleşme bedeli yaklaşık 30 milyon avro olan 57 zırhlı keşif  gözetleme aracının tedarikine ilişkin sözleşmeler 29 Mayıs 2017'de imzalandı. 
 
Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sisteminde, araç platformu olarak  Katmerciler tarafından üretilen Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçları  kullanıldı. Araç üzeri elektronik sensörler ve bu sensörlerin bir arada  çalışmasını sağlayan güvenlik yönetim yazılımı ASELSAN tarafından tasarlanıp  üretildi.
 
Araçta ASELSAN ürünü Acar Kara Gözetleme Radarı, Şahingözü-OD  elektro-optik sensör sistemi, 9661 V/UHF kara telsiz sistemi ve Seda atış yeri  tespit sistemi bulunuyor. Yine ASELSAN tarafından tasarlanan SECANS Güvenlik  Yönetim Yazılımı ile tüm sensörlerin kontrolü ve bir arada çalışabilmesi  sağlanıyor.
 
Araç üzeri sensörler sayesinde gece/gündüz olumsuz hava koşullarında  askeri birliklerin kısa/orta/uzun menzilde mobil gözetleme ihtiyacı  karşılanacak.