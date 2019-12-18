Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, TBMM Dışişleri Komisyonunda önceki gün kabul edilen ve cumartesi günü Genel Kurul’da görüşülecek olan ‘Türkiye-Libya askerî iş birliği’ anlaşmasının detaylarını açıkladı. Komisyon tutanaklarına geçen konuşmasında Kaymakcı, milletvekillerinin soruları üzerine, iki ülke arasındaki anlaşma konusunda şu bilgileri verdi:

ÇEVİK KUVVET KURULACAK

Libya’ya yönelik 2 tane özel hüküm var. Bir tanesi Libya’da ‘ani müdahale gücü’ kurulması. Yani bizim nasıl Çevik Kuvvetimiz varsa veya Fransa’da “force de frappe” dediğimiz acil müdahale ekibi varsa, Libyalılar bu konuda bizden destek istedi. Bir tanesi de Savunma Güvenlik Ofisi kurulması. Mesela polis, asker olarak çalışan sivillerin eğitimi, örneğin bilgisayarcıların eğitimi de olabilir bunun içinde. Yani bu konuda herhangi gizli bir ajandamız yok.

Milletvekillerinin ‘Libya’ya donanma gönderilip gönderilmeyeceğine dair’ sorusuna da Kaymakcı, “Libya’ya donanma gönderme konusu, sanıyorum bu bir muharip güç olma anlamında söylendi. Böyle bir durumda yüce Meclis’imiz karar verecektir” cevabını verdi. Türkiye’nin Libya vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti getirilmesine ilişkin de Kaymakcı, “Libya’dan sağlık alanında ülkemize gelen çok fazla insan vardı. Biz tabii, göçü önlemek adına bir sınırlama getirdik. En azından ‘Göç etme potansiyeli çok az olan kesimlere vizeyi kolay verelim, diğerlerine zor verelim’ dedik. Libya’nın bizim açımızdan ciddi bir göç, yasa dışı göç tehdidi oluşturmadığını gördükten sonra kabul ettik” dedi.

Kaymakcı, Libya’da Türkiye’nin çok ciddi yatırımları olduğunu da hatırlatarak, “Müteahhitlik firmalarımızın geri dönmesini ve hatta mümkünse alacaklarını almasını istiyoruz. Libya enerji anlamında da önemli bir ülke, yani dolayısıyla biz Libya’daki gelişmeleri seyredemeyiz” diye konuştu.

HÜKÛMET DÜŞERSE NE OLACAK?

Milletvekillerinin ‘Ulusal Mutabakat Hükûmeti düşerse ne olacak?’ sorusuna ise Kaymakcı “Libya’da bir taraf olmamız söz konusu değil. Biz, Libya’da hükûmetin tarafıyız” diye konuştu. Türkiye’nin başka bir ülkeye muharip güç göndermesinin Anayasa’da kurallarının belli olduğunu hatırlatan Kaymakcı “Mutabakat Muhtırası’nda bir asker gönderme projesi yok. Yani eğitmenlerin, danışmanların gidip gelmesi söz konusu. Bizim amacımız Libya’da iç savaşı durdurmak. Mutabakat Muhtırası’nda ‘Tezkereye gerek kalmaksızın bir müdahale olsun, muharip güç kullanılsın’ şeklinde bir hüküm yok” dedi.