Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Hüsniye Kaya, Kürtçe yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Mekiye için katıldığı oturma eylemini kararlıkla sürdüreceğini söyledi. Kızına kavuşana kadar eylemden vazgeçmeyeceğini ifade eden Kaya “Araştırdım, kızımı HDP götürdü” dedi. 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eyleme katılan baba Celil Begdaş ise iki ailenin evlatlarına kavuşması nedeniyle umutlandıklarını söyledi. Begdaş “Çocuğum gelsin, bir evim var onu da verip çadırda oturmaya razıyım” diye konuştu.