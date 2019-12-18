Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir FETÖ projesi olarak başlayan ve yaygınlaşarak camilerimizi adeta kiliseye çeviren sabit oturaklara Diyanet İşleri Başkanlığı sonunda müdahale etti. Başkan Ali Erbaş imzalı, il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelgede, cami ve mescitlerde ima ile namaz kılanlar için oluşturulan sabit oturakların bulunduğu müstakil mekânların kaldırılacağı bildirildi. Genelgede “Dinî açıdan mecburi ve meşru bir sebep bulunmadıkça namaz kılmak amacıyla camilerde sıralar hâlinde sabit oturaklar yapılması, cami doku ve kültürüyle bağdaşmıyor. Ayakta kılmaya gücü yetmeyen kişiler namazı oturarak, kendi durumlarına göre diz çökerek, bağdaş kurarak, ayaklarını yana veya kıbleye doğru uzatarak kılabilir. Ayakta durabilen ve yere oturabildiği hâlde secde edemeyenler de namaza ayakta başlayıp rükûdan sonra yere oturarak secdeleri ima ile yapabilir. Namaz kılarken hiçbir şekilde oturması mümkün olmayacak tarzda rahatsızlığı olanlar, katlanabilir taburesini getirebilir” denildi. Genelgeye göre vatandaşlar konu hakkında bilgilendirilecek.

Camilerde kilise görüntüsüne son!

PROF. DR. ŞİMŞİRGİL: BÜYÜK BİR YANLIŞIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Gazetemiz yazarı ve tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Diyanet İşleri Başkanlığının, camilerde ve mescitlerde tabure ile sandalye üzerinde namaz kılınmaması kararını değerlendirdi. Şimşirgil “Öncelikle Diyanet İşleri Başkanı’mız Ali Erbaş Bey’i tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çok büyük bir yanlışın önünü almış oldu. Kutlu Doğum Haftası’ndan sonra böyle bir projenin de önünün alınmış olması ve yanlıştan geri dönülmesi fevkalade bir hareket. Camilerimizi kiliseye dönüştürme projesiydi. Maksat, İslam’ı bozmak. FETÖ projelerinin en önemli ayaklarından bir tanesiydi. Uzun sıralar yerleştirilecek, camiler tam manasıyla bir kiliseye dönüşecekti” dedi. Zamanla camilerin yarısının sandalyelerle dolu olduğunu dile getiren Şimşirgil “Türk milleti kötürüm mü oldu? Diyanet İşleri Başkanlığımız katlanabilir bir tabureyi ifade etmiş. Ben Diyanet İşleri Başkanı’nın şunu ifade etmesini isterdim: Taburede, sandalyede namaz olmaz” diye konuştu. Kararın ardından müftülere önemli görevler düştüğünü dile getiren Şimşirgil, konunun takipçisi olunması gerektiğini söyledi.

SANDALYEDE NAMAZ OLMAZ

Camilerde sıra ve sandalyeyi bir genelge ile yasaklayarak kiliseye benzemesinin önüne geçen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a duyarlı vatandaşlardan tebrik yağdı. Erbaş, dün akşam TGRT Haber’de konunun önemini bir defa daha dile getirdi. Ana Haber’de Ekrem Açıkel’in sorularını cevaplandıran Ali Erbaş, özetle şunları söyledi: Camilerimizde namaz kılan kardeşlerimizin uyması gereken birtakım kurallar var. Bunlar en küçük ilmihal kitaplarında bile yazılı. Sağlıklı insanlar için bir problem yok. Ancak rahatsız olduğunu, yere oturamadığını söyleyen kardeşlerimizin de İslama uygun bir şekilde namaz kılmaları için bizim onlara rehberlik etmemiz gerekiyor. Doğrusu bugüne kadar yeterli netice alamamıştık. Bu genelge ile inşallah o görüntülerin kısa sürede ortadan kalkması ve vatandaşların cemaatin içinde saflara karışarak namaz kılması mümkün olacaktır. Önümüzdeki hafta İl Müftüleri İstişare Toplantısı’nda bütün müftülerimizin, imamlarımızın bu konuda vatandaşlarımıza rehberlik yapacakları konusunu gündeme taşıyacağız. Vatandaşlarımızın doğru dinî bilgi ile donatılması ve ibadetlerini ilmihale, fıkha uygun bir şekilde yapabilmelerini çok önemsiyoruz. Bunun takipçisi olacağımızı da sizin vesilenizle duyuruyoruz.