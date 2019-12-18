Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin şifalı elleri, üç kıtada çeşitli sebeplerle tedavi imkânı bulamayan hastalara uzandı. Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre Bakanlık, yurt dışına yönelik insanî ve teknik yardım faaliyetleri kapsamında 2006’dan itibaren Asya, Afrika ve Avrupa’daki 20 ülkede şifa dağıttı. Bugüne kadar 13 yılda üç kıtada 46 “Sağlık Haftası” etkinliği düzenlenirken, Türk hekimleri, çeşitli sebeplerle yaşadıkları yerlerde tedavi imkanı bulamayan dost ve kardeş ülke vatandaşlarının yaralarını sardı. Sağlık Haftası etkinlikleri çerçevesinde, yabancı ülkelerin sağlık personeline mesleki kapasitelerini geliştirmeye yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler de verildi. 13 sene boyunca düzenlenen Sağlık Haftası’nda yaklaşık 5 bin ameliyat, 26 bin konsültasyon yapılırken, 5 bin 700 yabancı sağlık personeli eğitim aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak Özbekistan Taşkent Cumhuriyet Acil Tıp Araştırma Merkezi Hastanesini ziyaret ederek, ameliyatları, Türkiye’den giden hekimler tarafından gerçekleştirilen hastalarla bir araya geldi. Türkiye-Özbekistan Ortak Sağlık Haftası’nda 143 nitelikli ameliyat ve 446 konsültasyon yapılırken, 794 Özbek sağlık personeline de eğitim verildi.