FETÖ'nün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen eski Başbakanlık çalışanı 27 kişiden 18'i Ankara'da gözaltına alındı.
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı
18.12.2019 - 11:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen eski Başbakanlık çalışanı 27 kişiden 18'i Ankara'da gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : Ankara,FETÖ operasyonu,
669474 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/669474.aspx
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