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DHKP/C operasyonu! 5 şüpheli şahıs hakkında gözaltı
18.12.2019 - 12:21 | Son Güncelleme: 18.12.2019 - 12:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 18.12.2019 günü DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve dönüşümlü açlık grevi eylemlerini sürdüren 5 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 4`ü yakalanmıştır. Örgüte müzahir kültür merkezinde ve şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirilmiştir."
Etiketler : DHKP/C,operasyon,gözaltı,
669494 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/669494.aspx
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