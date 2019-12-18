Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sırasında bir cansız beden bulundu. Uludağ'da daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında görülen cansız bedenle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı. Savcının incelemesinin ardından cansız bedenin vinçli helikopter ile indirileceği öğrenildi.



Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için devam eden arama çalışmalarıın 17'nci gününde yeni gelişme yaşandı. Arama çalışmaları sırasında bir cansız beden bulundu. Daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunan cansız bedenle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı. Bulunan cansız bedenin savcılık incelemesinin ardından vinçli helikopter ile zirveden indirileceği öğrenildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “1 Aralık tarihinde Bursa Uludağ’da kaybolduğu belirtilen Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) vatandaşlarımızdan haber alınamadığı ihbarı üzerine valiliğimiz tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına kamu, sivil toplum ve gönüllülerinin iştirakiyle karadan ve havadan kesintisiz olarak devam edilmektedir. 7 Aralık 2019 tarihinde kaybolan dağcılardan Efe Sarp’a ait montun Kürekli deresi bölgesinde bulunması üzerine arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. 18 Aralık tarihinde Kürekli deresi bölgesinde yapılan arama çalışmalar sırasında 7 Aralık tarihinde bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir cansız erkek bedeni bulundu. Kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir” denildi.