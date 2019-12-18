Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB:"Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Canilikte sınır tanımayan terör örgütü Resülayn batısındaki Tel Ebu Şeyh meskûn mahallinde bombalı araç saldırısıyla 1 masum sivili katlederken, 26 sivili de yaraladı."