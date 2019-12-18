MSB:"Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Canilikte sınır tanımayan terör örgütü Resülayn batısındaki Tel Ebu Şeyh meskûn mahallinde bombalı araç saldırısıyla 1 masum sivili katlederken, 26 sivili de yaraladı."
MSB: 'Tel Ebu Şeyh'de 1 sivil öldü, 26 sivil yaralandı'
18.12.2019 - 14:07 | Son Güncelleme: 18.12.2019 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Canilikte sınır tanımayan terör örgütü Resülayn batısındaki Tel Ebu Şeyh meskûn mahallinde bombalı araç saldırısıyla 1 masum sivili katlederken, 26 sivili de yaraladı."
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,Milli Savunma Bakanlığı,Tel Ebu Şeyh,
669509 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/669509.aspx
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