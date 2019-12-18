Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'ne ilişkin, “Satışın olumlu olmaması halinde hiçbir öğretmeni ve öğrenciyi mağdur etmemek için A,B,C planlarımız mevcut” dedi.

Bakan Selçuk şunları söyledi:

Süreci hassasiyetle değerlendiriyoruz. Özel okul temsilcileriyle de toplantılar yapıyoruz.

MEB’in görevi kurum açma şartının kaybolması durumunda faaliyeti sonlandırıp öğrencileri başka okullara kaydetmektir.

Satış sürecini, devir sürecini çok yakından takip ediyoruz.

Ekonomik tablonun büyüklüğü bu sürecin uzamasına yol açıyor.

Taraflarla temas halindeyiz. Çok yakın bir süre içinde satışla ilgili bir çözümün ortaya çıkması için gereken tedbirleri alıyoruz.

Temennimiz satış sürecinin olumlu bir yönde gerçekleşmesi.

Kamu kaynaklarıyla bir çözüm planımız olmadığını söylemek isterim.

Bizim meselemiz çocuklar. Onlar için bu meseleyle çok ayrı bir şekilde ilgileniyoruz.

Çocukları bu meselenin içine katmaya gayret edilmesinin çok doğru olmadığını düşünüyoruz.

Çok kısa süre içinde bu satış ve devirle ilgili olumlu haberlerin gelmesini temenni ediyoruz.

Bunun olmaması halinde ilgili tüm bireyle şundan emin olsunlar tüm tedbiri almak hazırlığı yapmak konusunda planlamalarımızın hazır olduğunu söylemek isterim.

İTÜ İDDİASI

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