Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya son dakika FETÖ tepkisi geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hollanda'nın FETÖ bağlantılı kişilerin iltica talebine olumlu yanıt vermesi kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.