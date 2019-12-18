Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya son dakika FETÖ tepkisi geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hollanda'nın FETÖ bağlantılı kişilerin iltica talebine olumlu yanıt vermesi kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye'den Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez
18.12.2019 - 19:39 | Son Güncelleme: 18.12.2019 - 19:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya son dakika FETÖ tepkisi geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hollanda'nın FETÖ bağlantılı kişilerin iltica talebine olumlu yanıt vermesi kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler : FETÖ,
669558 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/669558.aspx
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