Tutuklanan Oğuz hakkında Adalet Bakanlığına gönderilen rapor ortaya çıktı. Raporda Oğuz’un bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurduğu belirtildi. Bank Asya’da hesabının bulunduğu açıklanan Oğuz’un kullandığı telefon numarasında ByLock kaydı çıkmadığı öğrenildi. Bakanlığa giden ifadelerde ise ‘İzmir Hava Kuvvetleri Mahrem Yapılanması’ içerisinde müdür yardımcısı pozisyonunda faaliyet gösteren Muhammet kod adlı L.U. isimli şahsın, Burak Oğuz’un üzerine kayıtlı bir GSM hattını kullanıldığı bilgisi yer adı. Bahse konu hat ile 43 defa arama yapıldığına dair HTS kaydının tespit edildiği ifade edildi. CHP Genel Merkezi’nden de flaş bir hamle geldi. Milletvekileri ve parti yöneticilerine hadiseyle ilgili konuşmama yasağı getirdi.
‘Mahrem’in telefonu CHP’li Başkan’a kayıtlı
19.12.2019 - 03:47 | Son Güncelleme: 19.12.2019 - 04:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
31 Mart seçimlerinde CHP’den Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 16 Aralık’ta ifade vermiş, sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştı. CHP’li Oğuz’un yerine Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
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669590 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/669590.aspx
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