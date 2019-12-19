Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tutuklanan Oğuz hakkında Adalet Bakanlığına gönderilen rapor ortaya çıktı. Raporda Oğuz’un bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurduğu belirtildi. Bank Asya’da hesabının bulunduğu açıklanan Oğuz’un kullandığı telefon numarasında ByLock kaydı çıkmadığı öğrenildi. Bakanlığa giden ifadelerde ise ‘İzmir Hava Kuvvetleri Mahrem Yapılanması’ içerisinde müdür yardımcısı pozisyonunda faaliyet gösteren Muhammet kod adlı L.U. isimli şahsın, Burak Oğuz’un üzerine kayıtlı bir GSM hattını kullanıldığı bilgisi yer adı. Bahse konu hat ile 43 defa arama yapıldığına dair HTS kaydının tespit edildiği ifade edildi. CHP Genel Merkezi’nden de flaş bir hamle geldi. Milletvekileri ve parti yöneticilerine hadiseyle ilgili konuşmama yasağı getirdi.