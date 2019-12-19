Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Camilerdeki kilise benzeri görüntülere yayımladığı genelgeyle son veren Diyanet İşleri Başkanlığı, uyarılarına dün de devam etti. Oturakların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş şunları söyledi: Sağlıklı bir insan namazı kıyam, rükû ve secdesiyle kılmalı. Eğer ayakta duramıyorsa oturarak, onu bile yapamıyorsa yana yatarak ima ile namazını kılabilir. İslam kolaylık dinidir. Ama namazı saflardan ayrı bir bölüm oluşturarak sandalyeler, tabureler ya da yere sabitlenmiş sıralar üzerinde kıldığınız zaman camiye uymayan, başka dinlerin ibadet alanlarını hatırlatan ona benzeyen birtakım görüntüler ortaya çıkıyor. Bunlara engel olmamız gerekiyor. Amacımız, cemaatimize doğru dinî bilgi vermek ve ibadetlerini doğru bir şekilde yapmalarını sağlamaktır. İ