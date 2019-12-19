Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Öğretim Üyesi ve Çift ve Aile Terapisti Dr. Selenga Gürmen tarafından başlatılan 'Yeni Bir Ben' çalışma serisinin yeni çalışması yılbaşına özel bir atölye oldu. 'Yeni Yılda Yeni Bir Ben' isimli atölye çalışması 22 Aralık'ta Swissotel'de gerçekleşecek. Yapılan bilgilendirmede; Dr. Gürmen, kişilerin 2019 yılını değerlendirme ve yeni yıla girerken neleri geride bırakıp neleri yanında taşıyacağına beraberce karar verme imkanı sunacak.

Gerçekleştirilecek çalışmada Gürmen, katılımcılarla beraber dileklerini çeşitli uygulamalar ve etkinliklerle planlayacak ve 2020 sonunda dileklerini gerçekleşmiş ve 2021 için neyi nasıl isteyeceklerini bilerek özgüvenleri tam girmeleri için pratikler sunacak.

Yeni yıl dilekleri herkes için farklı olduğunu kaydeden Dr. Gürmen "Kimi daha iyi bir kariyer ister kimi daha mutlu bir romantik ilişki, kimi daha çok sosyal aktivite kimisi daha farkındalıklı ve özsaygılı bir hayat. Ya da her senenin vazgeçilmezleri fit bir vücut, kötü alışkanlıkları bırakmak, daha çok para, mutlu bir yuva, daha çok seyahat... Ancak gerçekten ne istediğimize karar vererek bunu sahiplenmeli ve yeni yıl için dilediklerimizi, zorlanmadan uygulayabileceğimiz bir planla hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

"Geçmiş senelerden farklı olarak bu sefer dileklerimizi gerçekleştirelim"

Dr. Gürmen, "Eğer sizin de bu sene kesinlikle bunu yapacağım ya da yapmayacağım kararlarınız varsa, gelin bu atölyede beraber yazalım, çizelim. Dilek listemizi gerçekçi ve somut hale getirip, ihtiyaçlarımızı ve olası engellerimizi belirleyelim. Bu atölyenin sonunda da dileklerimizi gerçekleştirme planımızı ve kendimize uygun stratejilerimizi geliştirelim. 2020’ye sadece dileyerek değil, oldurarak; karar vererek değil uygulayarak girelim. Geçmiş senelerden farklı olarak bu sefer dileklerimizi gerçekleştirelim” ifadelerini kullandı.