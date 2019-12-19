Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısında yaptığı konuşmada, "Geride bıraktığımız 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bine ulaşmıştır." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak."

Kurum: "(Kanal İstanbul) O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kanal İstanbul) Her projede hakkaniyetten yana tavır sergiledik. O bölgede de arazi rantına müsaade etmeyiz. O bölgede de herhangi bir şekilde proje öncesinde alınmış bir şey söz konusu değildir."