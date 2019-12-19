Adalet Bakanı Gül: "(Hablemitoğlu cinayeti) Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız."
Adalet Bakanı Gül'den Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili açıklama
19.12.2019 - 11:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Gül: "(Hablemitoğlu cinayeti) Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız."
Etiketler : Adalet Bakanı Gül,Hablemitoğlu cinayeti,
669660 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/669660.aspx
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