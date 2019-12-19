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MSB: PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı
19.12.2019 - 11:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı
Etiketler : MSB,terörist,
669661 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/669661.aspx
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