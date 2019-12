Türkiye Gazetesi

Açılışta yaptığı konuşmada ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin, "Gelin tanış olalım." sözünü hatırlatan Emine Erdoğan, "İşte dünyanın her bir köşesine götürmeye çalıştığımız bu selam, enstitülerimizin temel taşıdır." dedi.

Birbirini tanımanın en doğru yolunun kültürel yakınlaşma olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Amacımız, yalnızca Türk dilini ve kültürünü aktarmak değil, yüzyıllar boyunca medeniyetlerin kesişme noktası olmuş ülkemizin bu tecrübesine yeni kesişme noktaları eklemek arzusundayız. Bu çerçevede, Malezya'nın farklı kültürler ve dillere ev sahipliği yapıyor olması bu alışverişi son derece elverişli kılacaktır. Malezya halkının misafirperverliğinin bizi kendi evimizde hissettirdiğini söylemeliyim. İnanıyorum ki kısa zamanda bu enstitü iki ülke arasındaki dostluğu daha da pekiştirecektir. Kültür, eğitim ve sanat alanlarında gerçekleştireceğimiz etkinlikler birbirimizi anlamada ilişkilerimizi çok daha yüksek bir aşamaya taşıyacaktır."

Emine Erdoğan, dost ve kardeş ülke Malezya'nın çok kültürlülüğü ile bu çeşitlilik içinde ürettiği huzurun tüm dünyaya örnek olduğunu dile getirdi.

Aradaki coğrafi mesafeye rağmen köklerden gelen kalbi yakınlığının Türkiye ile Malezya'yı birbirine kenetlediğini anlatan Emine Erdoğan, "Malezya'nın, Asya'nın kalbinde yer alması, Türkiye'nin ise iki kıtanın birleşme noktasında oluşu bizlere farklı bakış açıları kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, iki ülkenin de bulundukları coğrafyanın geleceğini inşa etmede önemli roller üstlendiğine dikkati çekti.

Bu geleceğin inşa edilmesinde, Malezya kadınlarının güçlü katkısının son derece önemli olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, "Malezya'da kadınların, her işin altından kalkan, ailelerini ve toplumlarını kalkındıran büyük güçlerinin farkındayım. Dünyanın refah ve huzur dolu bir geleceğe kavuşmasında onların çok önemli bir payı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"9 üniversitede Türkçe seçmeli ders olarak okutuluyor"

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de bu merkezin iki yıldır faaliyette olduğu bilgisini vererek resmi açılışı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Malezya'da 9 üniversitede Türkçe eğitiminin seçmeli ders olarak okutulduğunu söyleyen Ateş, şunları kaydetti:

"Kolejlerde de Türkçe tercih kapsamında, ikinci bazı yerlerde de birinci yabancı dil olarak okutulmaktadır. Bu merkeze bağlı olarak aynı şekilde Tayland'da da Türkçe eğitim devam etmektedir. Bu açılış çerçevesinde özellikle Türk İslam tarihinde okçulukla ilgili çok özel bir sergiyi de aynı zamanda açtık. Bu sergiyle birlikte aslında Okçular Vakfı ile ilk defa yurt dışında devlet okullarında Türk okçuluğu müfredata girdi ve burada da öğrenciler Türk okçuluğunu resmi ders olarak alabilmekte. Bu anlamda da Türkiye'nin bütün kurumları, vakıfları ve devletimizin farklı kurumlarıyla dünyanın her tarafında Türkiye ile bağ kurarak Türkiye ile iş yapan insan sayısını artırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda da desteklerinden dolayı özellikle Cumhurbaşkanımıza ve eşine çok teşekkür ediyorum. Dünyanın her tarafından barışın, huzurun ve birlikte yaşamanın yaygın bir şekilde, insani ölçüler içerisinde yaygınlaştırılması için bu enstitüler Anadolu'yla birlikte yaşama kültürünü, insan sevgisini dünyanın her tarafına taşıyor."

Okçular Vakfı tarafından açılan "Türk İslam Medeniyetinde Okçuluk Mirası Sergisi"ni gezen Emine Erdoğan'a enstitü tarafından hediyeler verildi. Emine Erdoğan ve beraberindekiler, Malezya'da eğitim gören Türk öğrenciler ve Türkçe öğrenen Malaylar ile günün anısına fotoğraf çektirdi.

Programda Emine Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın eşi Şule Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş eşlik etti.