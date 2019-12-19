Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz." dedi.