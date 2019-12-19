Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz." dedi.
Bakan Selçuk: '572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yarın yapılacak'
19.12.2019 - 15:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 - 15:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının yarın yapılacağını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
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